Conselho de Governo exprime pesar pela morte de Rui Rodrigues

O Conselho de Governo esteve reunido, esta manhã, e do encontro surgiu uma nota de pesar pelo falecimento de Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues, mais conhecido por 'Juca', no mundo do futebol.

"Professor e treinador, Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues prestou um serviço relevante à docência e ao Desporto Madeirense, particularmente no âmbito da sua modalidade de eleição, o futebol", indica nota enviada à imprensa.

Mais indica que "ao longo da carreira, pautou a sua intervenção pelos princípios da Ética Desportiva e do respeito pelo FairPlay, granjeando a simpatia generalizada dos desportistas e dirigentes madeirenses".

Esta foi a única deliberação tornada pública no âmbito desta reunião do executivo madeirense.