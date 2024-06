Voos cancelados e atrasados no aeroporto de Manchester devido a falha de energia

Uma falha de energia no aeroporto de Manchester, no noroeste de Inglaterra, levou hoje ao cancelamento e atraso de um "número significativo" de voos.

Em comunicado, o aeroporto, com um grande número de voos para destinos turísticos espanhóis, explicou que os passageiros que deveriam sair dos terminais 1 e 2 devem contactar as companhias aéreas para verificar o estado dos seus voos, dado que, "alguns deles terão provavelmente sido cancelados".

Já os passageiros que deveriam sair do terminal 3 devem dirigir-se para lá, embora algumas rotas tenham sofrido atrasos, acrescentou.

"A eletricidade já foi resposta e estamos a trabalhar para que os passageiros que já se encontram no aeroporto possam embarcar o mais rapidamente possível", referiu o aeroporto.

Nas últimas horas, alguns passageiros publicaram nas redes sociais imagens de centenas de pessoas à espera nos terminais ou na área de bagagens.

Este corte de energia acontece no arranque da temporada de férias de verão naquele que é o terceiro aeroporto mais movimentado do Reino Unido e o principal do norte da Inglaterra.