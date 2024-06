CMF assinala apoio ao "Cristiano Ronaldo Campus Youth Tournment"

Decorreu, ontem, na Praça CR7, a cerimónia de abertura do "Cristiano Ronaldo Campus Youth Tournment", cuja 5.ª edição organizada pelo Clube Desportivo Nacional, conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, entre outras entidades.

Nesta cerimónia de abertura, marcou presença a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, que detém a tutela do desporto, Helena Leal.

A autarquia lembra que "também apoia o CDN no âmbito do programa jovem atleta, com "20 euros por atleta até aos 15 anos e, na apresentação deste certame, a presidente da CMF reiterou a disponibilidade da edilidade em contribuir para a requalificação dos campos sintécticos existentes na cidade desportiva do clube", assinala em nota divulgada hoje.

A 5.ª edição, que decorre até domingo, com os jogos a acontecerem na Cidade Desportiva do CDN, "conta com a participação de 1.300 atletas em representação de 46 clubes e 88 equipas da Região, do Continente, mas também da Alemanha, África do Sul, Canadá, Inglaterra, Itália, Suécia e EUA", conclui.