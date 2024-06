Na casa de Cristiano Ronaldo já se apoia a selecção portuguesa

A casa do internacional madeirense Cristiano Ronaldo, localizada no Funchal, já se encontra 'engalanada' para o jogo de logo à tarde. A selecção portuguesa de futebol faz a sua estreia no Euro2024 frente à Chéquia, pelas 20 horas e, por isso, uma bandeira portuguesa já foi colocada na varanda da habitação.

A moradia que fica situada junto à rotunda do porto do Funchal é local de passagem quase obrigatória para muitos fãs do futebolista, pese embora saibam que não vão vislumbrar o craque.

É já hábito que a família coloque adereços referentes a Portugal aquando das provas grandes da selecção, numa clara demonstração de apoio para com a equipa.