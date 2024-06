Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com formação em Condução Fora de Estrada para Veículos Ligeiros

Pela primeira vez na Região foi ministrado o curso de Condução Fora de Estrada para Veículos Ligeiros, pelo Serviço Regional de Proteção. Entre os dias 17 e 20 de Junho, 12 operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz aprenderam competências técnico-operacionais para a condução de veículos ligeiros da gama ligeira, em ambiente rural/florestal.

De acordo com nota à imprensa, esta formação dotou os operacionais, "através de módulos formativos, teóricos e práticos, com competências que permitam listar as operações de manutenção básica e preencher o formulário de verificação técnica diária dos veículos, executar a sequência de procedimentos de segurança identificando os limites no exercício da condução fora de estrada e na transposição de obstáculos com diversas configurações".

A formação implementada foi promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Formação, acreditada pela ENB e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 20-30.