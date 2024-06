Jornadas de Engenharia Civil da RAM debatem causas e soluções da crise na habitação

As Jornadas de Engenharia Civil da RAM debatem, este sábado, dia 22 de Junho, desafios e soluções na sector, incluindo para a crise na habitação.

O evento, organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) reúne, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, diversas personalidades da engenharia civil nacionais e regionais, entre as quais Fernando Santo, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE) e ex-secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, que abordará precisamente a temática da habitação.

A partir de diversos diagnósticos e do Programa Mais Habitação, Fernando Santo evidencia que existe "um desconhecimento das causas que nos trouxeram até aqui" e sublinha que "a actual crise, apesar de aparentemente menos grave do que as anteriores, é muito mais complexa e reflete a grave crise que o sector da construção enfrenta desde o início da sua destruição em 2010".

Segundo Fernando Santo, diz que este sector foi "esquecido e até hostilizado pelo poder político durante anos, sendo associado à especulação imobiliária, corrupção e inoperância perante os desafios da sustentabilidade" e enfatiza que "sem projectos e empresas de construção não há obras, e sem reduzir as exigências legais e regulamentares para diminuir os custos, não haverá habitação a preços acessíveis".

Quanto ao restante programa, refira-se que na sessão de abertura marcarão presença: Miguel Branco, presidente da Região Madeira da OE, Patrícia Serrado, coordenadora do Colégio de Engenharia Civil da RMOE, Humberto Varum, presidente do conselho nacional do Colégio de Engenharia Civil, e Pedro Fino, secretário regional do Equipamento e Infraestruturas.

No capítulo da reabilitação, Francisco Jesus (Socicorreia) fala sobre o "novo" Museu do Romantismo e Joaquim Cardoso e José Paulo Costa (STAP), debruçam-se sobre a proteção catódica de armaduras nas cabeceiras do Aeroporto Internacional da Madeira.

As jornadas de engenharia civil contam ainda com intervenções de: Pedro Rodrigues (DRESC) sobre o Hospital Central e Universitário da Madeira e de Fábio Santos (EEM) sobre a remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água, o maior projecto do Plano de Recuperação e Resiliência em curso na RAM.

No retomar dos trabalhos na parte da tarde o foco centra-se na inovação, novas tecnologias e sustentabilidade, com João Gomes Ferreira (Instituto Superior Técnico) a realçar as tecnologias digitais na engenharia civil e Laura Esteves (Teixeira Duarte) a apresentar um trabalho sobre a aplicação prática de novas tecnologias e sustentabilidade.

Já na parte final das jornadas, dedicada aos desafios para a engenharia civil, Bento Aires Presidente da Região Norte da OE, apresenta o Simplex Urbanístico, enquanto Humberto Varum faz uma análise crítica à reabilitação do edificado com foco na actividade regional, devido à limitação de território. Por último. Paulo Lobo (UMa) discute a atração de talentos para a engenharia civil.

Os trabalhos terminam com as conclusões das jornadas de engenharia civil pelo moderador do evento, António Macedo Ferreira, a que se segue um sunset (after party), onde se inclui a transmissão do jogo Turquia/Portugal a contar para a fase de grupos do Europeu de Futebol que decorre na Alemanha.

As jornadas estão abertas ao publico em geral, mas com inscrição obrigatória em Jornadas de Engenharia Civil da RAM.