Cafôfo acusa Albuquerque de ser o único responsável pela crise política

O líder do PS-M foi o primeiro a interpelar Miguel Albuquerque, na discussão do Programa do Governo. Paulo Cafôfo acusa o presidente do Executivo e líder do PSD-M de ser o "único responsável" pela crise política na Madeira.

Albuquerque, acusa, fez "chantagem" ao não aprovar um Orçamento Regional e procurou "passar as culpas para os outros".

"Esta crise e instabilidade começa em si e acaba em si", afirma.

Cafôfo também acusa Albuquerque de ter "mentido" ao Representante da República ao garantir que tinha apoios para formar um governo.

"Não é bom ter eleições novamente, mas mais ninguém além do presidente do Governo Regional" que "pode resolver esta situação".

Cafôfo também acusa Albuquerque de apenas "lutar pela sua sobrevivência política" e "não responder à justiça".