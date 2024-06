Está a acabar mais uma edição dos Concertos no Pátio, que este ano contou com um leque de artistas que presentearam todos os presentes com concertos de tirar a respiração.

Iniciámos no dia 5 de Junho com Guimo dos Napa e André Santos, uma reunião de artistas que se revelou um enorme sucesso.

Na semana passada, dia 12 de Junho, tivemos o prazer de receber Noiserv, que nos brindou com 1h30 de um dos melhores espectáculos realizados por este artista na região – simplesmente sublime.

Com a casa quase esgotada, esta quarta-feira, dia 19 de Junho, sobe ao palco um dos nomes mais sonantes da pop/rock nacional em formato a solo: o incomparável Manel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta.

Sobre Manel Cruz

Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido, Pluto e Supernada são projectos que marcaram as últimas décadas da música portuguesa, todos com o toque genial de Manel Cruz. Nome incontornável e figura carismática, desde os anos noventa ele tem-se afirmado como uma personalidade de culto no rock português, conquistando uma legião de fãs com centenas de concertos e um currículo musical impressionante.

Este ano, após um hiato criativo, Manel Cruz está de volta aos palcos e prepara a chegada de novas canções em nome próprio. Assistir a um concerto de Manel Cruz é uma oportunidade para cantar a plenos pulmões as suas letras icónicas, num espectáculo que promete ser tão emocionante quanto irreverente.

Últimos bilhetes disponíveis! Não perca a oportunidade de assistir ao vivo a esta lenda da música nacional.

Para mais informações contacte:

📞 (+351) 291 200 100

BILHETEIRA - CONCERTO

10€ por pessoa

BILHETEIRA – JANTAR + CONCERTO

45€ por pessoa