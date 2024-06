Hoje todos os caminhos vão dar a... festas

A agenda regional deste sábado, 21 de Junho, está repleta de animação na Madeira e no Porto Santo, com iniciativas para todos os gostos, confira:

- A partir das 9 horas – Festas do Concelho de Santa Cruz ‘SantaFaz’;

- 9 horas – Rampa do Monte;

- 9h30 - O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, preside a sessão de abertura das Jornadas de Engenharia Civil no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos;

- Das 9h30 às 11h30 – O Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, acolhe o projecto ‘Café Memória da Madeira’ da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares. O tema ‘O uso de tecnologias interactivas para Pessoas com Demência” será abordado pelo mestrando em Psicologia, Paulo Fernandes;

- 9h45 - Sessão de Abertura do 9.º Encontro de Repentismo no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz;

- 10 horas - A nova direcção da Madeira do Sindicato dos Jornalistas eleita para o triénio 2024 / 2026, presidida pelo jornalista Filipe Gonçalves e com o lema ‘Juntos, em missão, pelo futuro do jornalismo’ toma possa numa cerimónia a decorrer na sede localizada no Largo do Corpo Santo;

- 11 horas – Reunião da Comissão Política do Partido Socialista Madeira na sede do partido, na Rua da Alfândega;

- 11h30 - Reunião do Conselho Regional do Partido Social Democrata no hotel Vila Galé em Santa Cruz;

- 12h30 - Almoço do Núcleo do Sporting da Madeira com Fernando Mendes e Paulo Gomes no Restaurante O Lagar;

- Das 14 às 00 horas - A Junta de Freguesia de São Pedro dinamiza as Festas de São João da Ribeira no Largo de São João;

- Das 14 às 20 horas – O DIÁRIO transmite na sua Fan Zone localizada na Praça da Restauração, na cidade do Funchal, os jogos do Euro 2024:

· 14 horas - Geórgia vs Républica Chéquia;

· 17 horas - Turquia vs Portugal;

· 20 horas - Bélgica vs Roménia;

- 17 horas - Evricup'2024 Madeira no Pavilhão da Gonçalves Zarco, nos Barreiros;

- Das 18 às 23 horas - O Mercado Municipal da Penteada acolhe as Festas de São João;

- A partir das 18 horas – Festas do Concelho da Calheta;

- Das 19 às 21 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove os Altares de São João desde o Carmo à Fernão Ornelas;

- 21 horas - Opera no Pico - Gala de Ópera na Fortaleza do Pico;

- 22 horas – Espectáculo Pirotécnico de encerramento do Festival do Atlântico com a Macedo’s Pirotecnia com o tema ‘Quimera’;

- 22h30 – Actuação de Matias Damásio nas Festas de São João do Porto Santo;

Principais acontecimentos registados a 22 de Junho, Dia Mundial do Carocha e Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religioso:

1633 - A Inquisição obriga Galileo Galilei a negar os modelos cosmológicos comprovados pelo autor de "Mensageiro Sideral" e "Duas Novas Ciências".

1752 - O cientista norte-americano Benjamín Franklin, signatário da Declaração de Independência, em 1776, realiza o primeiro teste do para-raios.

1902 - Realiza-se a prova de resistência em estrada aberta Paris-Viena, que conta com 137 concorrentes. Apenas 80 carros cortam a meta, liderados por Marcel Renault, tripulando o seu Renault 16 cv.

1926 - A ditadura militar portuguesa, saída do Golpe de 28 de maio, institui a censura prévia à imprensa, que irá manter-se até 24 de abril de 1974.

1940 - II Guerra Mundial. A França do marechal Pétain rende-se às forças nazis de Adolf Hilter.

1941 - II Guerra Mundial. Operação Barba Rossa. Começa a invasão da URSS pelas tropas nazis de Adolf Hitler.

1945 - II Guerra Mundial. Termina a batalha de Okinawa, com o fim da resistência japonesa ao décimo exército norte-americano e o balanço de 124 mil mortos.

1961 - A Secretaria de Estado de Aeronáutica é criada no Governo da ditadura e entregue a Kaúlza de Arriaga.

1963 - Inauguração da Ponte da Arrábida, no Porto, projeto da autoria do engenheiro Edgar Cardoso.

1970 - Os EUA alargam o direito de voto a jovens entre os 18 e os 21 anos.

1976 - O Canadá suprime a pena de morte.

1980 - A URSS inicia o envio de tropas para o Afeganistão.

1981 - O Parlamento espanhol aprova a Lei do divórcio.

1990 - É identificado o primeiro caso de BSE (conhecida como doença das 'vacas loucas') em Portugal, só notificado em 1993.

1990 - É desmantelado o Checkpoint Charlie, o mais famoso posto de fronteira no Muro de Berlim, que separava a Alemanha de Leste de Berlim Ocidental.

1994 - A ONU encarrega a França de intervir no conflito do Ruanda, entre as etnias hutu e tutsi, que conduzira ao massacre de centenas de milhares de pessoas, desde abril.

1999 - O Vaticano permite a beatificação dos pastores de Fátima, Jacinta e Francisco Marto.

2002 - A polícia espanhola impede a entrada no país de militantes do Bloco de Esquerda que iam participar numa manifestação anti-globalização na Cimeira de Sevilha.

2003 - Recomeçam as exportações de petróleo iraquiano.

2003 - O Governo russo desativa a emissora de televisão TVS, último canal independente no país.

2004 - O Tribunal de Arlon (sudoeste da Bélgica) condena Marc Dutroux a prisão perpétua por assassínio e abuso sexual de menores.

2005 - A Assembleia da República aprova o aditamento de um novo artigo à Constituição, para permitir referendos aos tratados de construção europeia, com os votos do PS, PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda e 13 abstenções do PCP e Verdes.

2006 -- A Assembleia da República aprova, na generalidade, a Lei da Programação Militar.

2007 - Apito Dourado. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, é acusado de corrupção desportiva ativa, pela terceira vez, no âmbito do processo por causa do jogo Nacional/Benfica, referente à época 2003/2004.

2008 - A passagem do tufão Fengshen pelas Filipinas, que causa o naufrágio de um ferry com 750 pessoas a bordo, provoca centenas de mortos.

2012 - Alemanha, França, Itália e Espanha acordam afetar 120 a 130 mil milhões de euros a medidas de estímulo ao crescimento económico, no final de uma míni cimeira em Roma.

2013 - A Universidade de Coimbra é classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) Património Mundial da Humanidade.

2014 - A Comissão Nacional do PS, reunida em Ermesinde (concelho de Valongo), indefere proposta dos apoiantes de António Costa para a realização de eleições diretas e congresso extraordinário.

2015 - O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, é um dos agraciados na primeira edição do Prémio Nelson Mandela, das Nações Unidas, pelo seu trabalho por um mundo melhor. O prémio é atribuído a Jorge Sampaio e a uma oftalmologista da Namíbia, Helena Ddume.

2016 - Cristiano Ronaldo isola-se como melhor marcador da seleção portuguesa de futebol em fases finais de grandes competições do Europeu, deixando para trás Eusébio e Nuno Gomes, ao marcar na estreia do Euro2016.

2016 - Cristiano Ronaldo torna-se o futebolista com mais jogos em fase finais de Europeus, ao somar, face à Hungria, o 17.º encontro, mais um que os já retirados, Edwin van der Sar e Lilian Thuram.

2017 - Decreto que regulamenta o acesso à gestação de substituição, vulgarmente conhecida como barriga de aluguer, é aprovado na reunião do Conselho de Ministros.

2020 - O Governo decide prolongar o estado de calamidade em 15 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, onde estão localizados mais novos contágios de covid-19, bem como repor o limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento.

2022 - A Câmara Municipal do Porto autoriza a trasladação do coração de D. Pedro para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência da República Federativa do Brasil.

Pensamento do dia: