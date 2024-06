Ronaldo honrado por estar em "equipa de campeões"

O internacional português Cristiano Ronaldo afirmou hoje que se sente honrado por estar numa equipa de "campeões e cheia de talento", horas antes da estreia de Portugal no Euro2024 de futebol frente à República Checa.

"Portugueses, hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação", referiu, nua mensagem divulgada nas redes sociais.

O capitão da equipa das 'quinas', que se prepara para disputar a sexta fase final de um Europeu da carreira, salientou ainda que conta com o apoio de todos na prova que decorre na Alemanha até 14 de julho.

"Com a força e o apoio de todos, transformamos sonhos em realidade. Vamos, juntos, lutar por mais um triunfo. Unidos, somos imparáveis", concluiu.

Portugal estreia-se hoje no Euro2024 de futebol, com um duelo frente à República Checa, em Leipzig, na Alemanha, no dia em que arranca o Grupo F e em que fica fechada a primeira jornada da fase de grupos.

A seleção nacional entra em campo às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Red Bull Arena, numa partida que será dirigida pelo italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).