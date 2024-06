Portugal vence e está na main round do Mundial feminino sub-20 de andebol

A seleção portuguesa feminina de sub-20 de andebol fez o pleno de vitórias na fase de grupos do Campeonato do Mundo que está a decorrer em Skopje, na Macedónia do Norte.

Portugal, que na ronda inaugural tinha vencido a Guiné Conacri (32-18), e depois o Uzbequistão por 44-25 na segundo jornada, encerrou hoje o grupo G na liderança, e graças ao triunfo diante de Montenegro por 34-31.

A equipa das Quinas, que voltou a contar com as cinco jovens madeirenses, Joana Semedo, do Benfica e ainda as jogadores do Almeida Garret, Júlia Figueira, Sofia Ferreira Luana Jesus e Mariana Silva. vai agora mudar de ares, nomeadamente para o Boris Trajkovski Sports Center, onde vai realizar dois jogos no Main Round contra a Islândia e ainda contra Angola ou Macedónia do Norte, em jogos agendados para segunda e terça-feira.

"Como esperávamos foi um jogo muito duro do ponto de vista competitivo, sabíamos que ia ser muito difícil contra uma excelente equipa. O Montenegro no Campeonato da Europa do ano passado fez excelentes jogos e foi com base nos mesmos que trabalhámos na nossa preparação e sabíamos que íamos ter um adversário muito complicado, que ia colocar problemas de difícil resolução. Fizemos uma primeira parte não tão bem conseguida, no entanto, quando conseguimos estabilizar o nosso jogo coletivo fomos encontrando soluções para os problemas colocados, particularmente na defesa. Foi uma excelente vitória contra uma excelente equipa, estamos motivados, vamos com dois pontos para o Main Round e vamos tentar conquistar mais de forma a progredirmos na prova. Estou bastante satisfeito com o compromisso que as nossas atletas têm demonstrado jogo após jogo, elas são extraordinárias", adiantou no final do encontro o seleccionador nacional José António Silva, à assessoria de imprensa da Federação de Andebol de Portugal.