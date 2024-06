'Machico Cup 2024' com 78 equipas e quase 1.000 atletas

O Torneio de Futebol Jovem Machico Cup 2024 vai contar com 18 clubes, 78 equipas e perto de 1.000 atletas, num total de 184 jogos, sendo esta a maior edição de sempre, albergando desde o escalão sub-6 ao escalão sub-13.

A realizar-se nos próximos dias 15, 16, 22 e 23 de Junho, numa organização da Associação Desportiva de Machico em parceria com a Câmara Municipal de Machico, edição deste ano vai contar com a presença, pelo segundo ano consecutivo, de um clube da África do Sul, o Global Soccer Schools INTL, que se fará representar com uma equipa de Sub-13, bem como com a presença de dois clubes de Portugal Continental, o Sporting Clube de Portugal – Academia Leiria, que se fará representar com duas equipas, uma Sub-12 e outra Sub-13 e o Grupo Desportivo Sesimbra, que se fará representar com uma equipa de Sub-13. Do Arquipélago vizinho estará presente o Clube Desportivo Santo António – Ilha São Miguel, Açores, com uma equipa de Sub-13.

Também pelo segundo ano consecutivo, a realização da competição será praticamente toda em campo relvado, no Estádio de Machico, apenas sendo utilizado o Campo Municipal Tristão Vaz, relva sintética, para a fase de grupos do escalão de benjamins.

Ao nível de prémios, para além dos troféus aos primeiros três classificados de cada escalão, bem como ao melhor jogador e medalha de participação a todos os participantes, a edição 2024 do Machico Cup volta a introduzir a Taça para a equipa Fair-Play, a qual será escolhida pela equipa de arbitragem, que volta a estar a cargo do Núcleo de Árbitros da Região Autónoma da Madeira.

Na apresentação, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, o director regional do Desporto, David Gomes, o presidente da Associação Desportiva de Machico, Raul Miranda, o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, o secretário-geral da Associação Desportiva de Machico e director do Torneio, Ricardo Faria, bem como o Coordenador Técnico do Torneio, João Paulo Câmara, onde foram unânimes em destacar a importância do mesmo, quer para o concelho como para a Região.

Está assim dado o arranque para um torneio que tem como objetivo, para além da componente desportiva, proporcionar a todos os jovens dos vários clubes um intercâmbio desportivo, social e cultural, como também o encerramento em festa da época desportiva da Escola de Futebol MeuXico da Associação Desportiva de Machico.

Durante quatro dias Machico irá acolher mais de um milhar de pessoas, entre atletas, agentes desportivos e a suas famílias.