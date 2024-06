Jogador húngaro partiu vários ossos da cara, mas está estável

A federação húngara revelou ontem à noite que o futebolista Barnabás Varga encontra-se em situação clínica "estável" e sob observação, num hospital de Estugarda, após um choque com o guarda-redes da Escócia que o deixou inconsciente, no Euro2024. Numa actualização posterior informou que Varga sofreu várias fracturas nos ossos da face e que muito provavelmente irá ser sujeito a cirurgia.

Decorria o minuto 68, quando Varga chocou com Angus Gunn e caiu desamparado no relvado, ficando prostrado com convulsões, com os companheiros de equipa e adversários a pedirem a entrada imediata das equipas médicas, sendo visível a preocupação e apreensão na cara dos elementos das duas equipas e das pessoas nas bancadas.

🇭🇺 | El jugador húngaro Barnabas Varga recibió un fuerte golpe en la #EURo2024



Momentos de muchísima tensión, terror y angustia en el partido entre Escocia y Hungría. Una secuencia muy aparatosa dentro del área escocesa (choque múltiple, siendo contactado por el portero Gunn)… pic.twitter.com/DlteWyNQNP — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) June 23, 2024

O capitão húngaro, Dominik Szoboszlai, não conteve as lágrimas e o jogador, após ser assistido por largos minutos, acabou por ser transportado de maca para fora do relvado perante a preocupação geral com o seu estado de saúde.

A Hungria acabou por vencer a Escócia, por 1-0, em jogo do grupo A do Euro2024, com um golo marcado aos 90+10, pelo avançado magiar Kevin Csoboth, ex-jogador do Benfica.