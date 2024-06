83 empresas madeirenses distinguidas pela IAPMEI e o Banco Santander

São 83 empresas da Madeira que foram distinguidas, esta noite, pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) na entrega de Diplomas PME Líder 2023/Santander, que se realiza no Funchal.

Nas diversas categorias, a área do Comércio é que apresenta o maior número de firmas reconhecidas, com 28, seguindo o Turismo (27), o sector da Construção e Imobiliário (10), a Indústria (9), Serviços (6) e Transportes (3).

Na Região há um ambiente saudável para as PME, referiu. "A Madeira tem bons exemplos de empresas que subiram na cadeia de valor", entende Amílcar Lourenço.

Desde que o PME Líder existe, 270 empresas foram distinguidas por parte do banco Santander. Um número revelado no jantar de entrega de diplomas da edição de 2023, que decorreu no restaurante Terreiro, no Funchal, pelo administrador do Santander, Amílcar Lourenço.

A minha opinião é muito simples, nós hoje temos um cidade empresarial de pequenas e médias empresas na Madeira que é super robusta. Estes indicadores são verdadeiramente excelentes. Amílcar Lourenço, administrador do Santander

Estas empresas recebem assim o estatuto de PME Líder, um selo de reputação criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, para distinguir a sua solidez, competividade e o seu desempenho a nível económico e financeiro.

As empresas PME Líder com estatuto atribuído pelo Santander beneficiam de condições especiais para as ajudar a desenvolver as suas estratégias de crescimento e a sua competitividade.

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, é uma agência pública que promove a competitividade e o crescimento empresarial, assegurando o apoio à concepção, execução e avaliação de políticas dirigidas à actividade industrial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial nas empresas que exerçam a sua actividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia, designadamente das empresas de pequena e média dimensão.