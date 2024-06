Governo Regional felicita Conselheira da Diáspora distinguida na Austrália

Em nota enviada à imprensa, o Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, felicita a madeirense Belinda Cipriano, natural da Madalena do Mar, Ponta do Sol, pela distinção com o prémio WA Day 2024 da Cidade de Cockburn, Austrália, no passado dia 7 de Junho durante o almoço anual dos Pioneiros da Cidade.

"A filantropa Belinda Cipriano e Conselheira da Diáspora Madeirense em Perth, Austrália, é uma referência para a Comunidade Portuguesa naquele país de acolhimento. Para além de desenvolver a sua atividade profissional em Perth como jornalista, escritora e apresentadora de televisão, também desempenha um papel muito ativo junto das várias organizações humanitárias e instituições de solidariedade", refere.

Neste sentido, a Direcção Regional das Comunidades reconhece o valor inestimável do trabalho social desenvolvido pela Conselheira Belinda Sousa em prol da sociedade do país de acolhimento, bem como o trabalho desenvolvido em prol da Comunidade Madeirense residente na Austrália, desejando-lhe o maior sucesso na prossecução da sua Missão.

Belinda Cipriano é o exemplo da essência do Povo Madeirense. Um Povo resiliente, empreendedor e com elevado espírito cívico e social, que faz a diferença, esteja onde estiver.