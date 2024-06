Onze madeirenses competem no Campeonato Nacional em Squash

O Campeonato Nacional em Squash, que decorre no Clube Squash Olaias, vai contar com a participação de onze 'squashistas' de clubes madeirenses. A AD Galomar e AD Sweet Spot Academy são os clubes madeirenses representados.

Rui Soares, melhor jogador português de squash, já campeão nacional por múltiplas vezes, está inscrito pela AD Galomar e Sofia Aveiro-Pita, madeirense, representa a AD Sweet Spot Academy e é a cabeça-de-série do quadro de F1.

É já este domingo que Sofia Aveiro-Pita defronta, nas meias finais, Maria Arseniev, e se vencer, repete a presença na final do Campeonato Nacional. Já Rui Soares, campeão em título, também é o favorito ao título e defronta, esta tarde, Hugo Monteiro em busca de um lugar na final de M1.

Já no segundo nível, Bruno Silva, encabeçou os favoritos neste nível mas não conseguiu o acesso às 'meias'. Lino Bento, no M3, procurava mais uma grande prestação no Campeonato Nacional, mas ficou-se pelos 'quartos'. As finais estão marcadas para as 17h e 18h.