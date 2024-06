"O representante da República é que tem que esclarecer"

Élvio Sousa, líder do JPP, esteve reunido com o representante da República, Ireneu Barreto, audiência pedida pelo JPP, depois da retirada da votação do Programa do Governo.

À saída da audiência, Élvio Sousa referiu que "cabe ao senhor representante da República, Ireneu Barreto esclarecer e revelar o conteúdo da conversa e que "só depois de uma reunião com os militantes da JPP" marcada para sábado é que Élvio Sousa vai decidir se a JPP vai à reunião com o Governo na próxima segunda-feira, reunião da qual ainda não recebeu qualquer convite.

Da audiência com Ireneu Barreto, Élvio Sousa confessou ainda que ficou" semi esclarecido "