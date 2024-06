MadBrass5 apresenta-se no Parlamento madeirense

O Quinteto de Metais MadBrass5 da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se este sábado, 15 de Junho, em concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O espectáculo, aprazado para as 18 horas, contará com a participação especial de Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba.

O concerto integrado na Iniciativa 'Parlamento Mais Perto' conta com um programa "especial de grande valor artístico e musical com obras do alemão Georg Friedrich Händel, do uruguaio Enrique Crespo, do austríaco Joseph Horovitz e do português Joly Braga Santos, este último como forma de homenagear o centenário do seu nascimento", descreve o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes. "Obras brilhantes e virtuosas destes compositores que preenchem a alma de quem toca e de quem ouve numa simbiose natural entre o interprete e o ouvinte", destaca.

É com estes projetos de música de câmara que a Orquestra Clássica da Madeira promove, assim, a possibilidade aos nossos músicos de se apresentarem ao público em formações pequenas e com uma exposição e maior envolvência pessoal enquanto músico de câmara. OCM

Os bilhetes estão disponíveis para venda pelo valor de 10 euros na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, ou no dia e local do concerto, a partir das 17 horas.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante.