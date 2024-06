RIR apela à oposição que vote contra Programa de Governo "enganador" de Albuquerque

A coordenadora regional do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) afirmou, hoje, que "foi uma autêntica encenação, aquilo a que assistimos nestes últimos dias na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira".

Mais uma vez, Miguel Albuquerque demonstra as suas atitudes de arrogância, prepotência e do 'quero, posso e mando' ao retirar o Programa de Governo que estava em votação e que não iria ser aprovado. Estamos perante um governo em total desespero, não por estarem preocupados com os madeirenses e porto-santenses, mas sim com eles próprios e com os tachos que andam por aí atribuídos.

Nesse sentido, Liana Reis, manifestou o seu "total apoio aos verdadeiros partidos da oposição", apelando aos mesmo que "não tenham medo de votar pela nossa liberdade, ou seja, que votem contra este Programa de Governo enganador apresentado por Miguel Albuquerque".

Na quarta-feira, o executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, decidiu retirar a proposta de Programa de Governo Regional para os próximos quatro anos que estava a ser a discutida no parlamento e iria ser votada hoje.

O documento seria chumbado, uma vez que PS, JPP e Chega anunciaram o voto contra. Os três partidos somam um total de 24 deputados dos 47 que compõem o hemiciclo, o que equivale a uma maioria absoluta.

Numa conferência de imprensa na Quinta Vigia, Miguel Albuquerque adiantou que as negociações com a oposição prosseguem e que o executivo apresentará um novo Programa do Governo "nos próximos dias", assegurando que existem "todas as condições" para que seja aprovado.