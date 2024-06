127 novos autocarros destinados à SAM e à Rodoeste

A SIGA é a nova rede de transportes públicos rodoviários de passageiros aplicada na Madeira e no Porto Santo, que entrará em funcionamento no dia 1 de Julho próximo e que será operacionalizada por 3 concessionários: a Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), a Siga Rodoeste e a Horários do Funchal (HF).

A nova rede SIGA irá permitir deslocar-se em toda a Ilha da Madeira e do Porto Santo, com uma frota renovada, mais confortável e com uma nova imagem. Os autocarros da rede SIGA terão uma imagem exterior semelhante em toda a Região Autónoma da Madeira (à excepção dos autocarros da HF, que manterão, por agora, a mesma imagem, ostentando apenas o logotipo da rede SIGA) e apresentam diferentes modelos, que variam de acordo com a tipologia de serviço a executar. No total, a CAM terá 59 novos autocarros e, a SIGA Rodoeste, 68. A maioria já se encontra na Região. Na frota dos autocarros utilizados nesta exploração do serviço público estão ainda previstos 9 autocarros eléctricos

Estará também disponível o serviço de transporte de passageiros com mobilidade reduzida, que poderá ser solicitado através de uma pré-reserva no site siga.madeira.gov.pt e, futuramente, na App SIGA .

A rede de vendas para aquisição dos titulos de transporte irá expandir-se progressivamente a todos os concelhos da Região, mantendo-se numa 1.ª fase os actuais locais de vendas, ou seja, com a entrada em operação, a partir de 1 de Julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, dá-se, assim, inicio ao período de transição gradual para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.

Conheça o calendário para aquisição de passes de transporte público em Julho A Secretaria Regional de Equipamentos e Insfraestruturas divulgou, hoje, o calendário para a aquisição de passes para o mês de Julho, dando seguimento ao novo sistema de bilhética integrada GIRO. Este sistema vai permitir a utilização em todos os transportes da rede SIGA.

A nova rede de transportes públicos da Região - SIGA, que começará a operar no próximo mês de Julho, está a ser oficialmente apresentada, em cerimónia que decorre no auditório do edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário com a tutela dos Transportes, Pedro Fino.

Novo serviço de transporte público de passageiros operacionalizado pela Horários do Funchal, SAM e Rodoeste conta com 127 novos autocarros, mais modernos e ecológicos.

Transportes no SIGA no dia 1 de Julho são de borla, acaba de revelar Miguel Albuquerque.