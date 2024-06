Dois acidentes deixam trânsito caótico na Via Rápida

Dois acidentes, em sentidos opostos, estão a deixar o trânsito caótico na Via Rápida.

Para já, desconhecem-se o número de viaturas envolvidas, bem como a existência de possíveis feridos.

De acordo com o Infovias, um dos sinistros ocorreu no sentido Ribeira Brava- Machico, no sublanço Quebradas - Esmeraldo, entre o km 12.5 e o km 17.8, provocando assim um congestionamento com uma extensão superior a 5 quilómetros.

O outro acidente deu-se no sentido oposto, no sublanço Cancela - Caniço, entre o km 23.4 e o km 17.8, e as filas de trânsito já atingem quase os seis quilómetros.