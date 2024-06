Mais de 15 mil madeirenses têm asma

Estima-se que em Portugal a asma afecte cerca de 700 mil pessoas, mas apenas 57% dos doentes asmáticos têm a sua doença controlada. Na Região Autónoma da Madeira, de acordo com dados do Inquérito Nacional de Saúde (2019), a asma afecta 15 554 pessoas com 15 ou mais anos (7% de um total de 220 923).

A Direcção Regional da Saúde (DRS) associa-se ao Dia Nacional de controle da Asma, assinalado no dia 21 de Junho, deixando algumas recomendações que contribuem para o controlo da asma e melhor qualidade de vida.

Neste sentido recomenda o seguinte: estar informado (a) sobre a doença, os seus sintomas, os tipos de tratamento disponíveis e as estratégias de evicção dos fatores desencadeantes; evitar a exposição aos alergénios relevantes ou a outros fatores de agravamento; tomar a medicação corretamente, em particular os inaladores; reconhecer e saber como actuar perante os sintomas de agravamento; praticar exercício físico; não fumar e adoptar um estilo de vida saudável.

A efeméride pretende aumentar a consciencialização e realçar a importância da educação sobre a asma como uma ferramenta fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

"A asma é uma das doenças respiratórias crónicas mais comuns em todo o mundo, afectando pessoas de todas as idades, e quando não controlada, é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade por doença respiratória", refere a DRS, acrescentando que se define pela " existência de uma inflamação crónica das vias aéreas, caraterizada por sintomas respiratórios recorrentes, como falta de ar, intolerância ao esforço, cansaço, respiração acelerada, pieira e aperto no peito, são alguns dos sintomas mais referidos por quem sofre de asma".

A sua causa não é totalmente conhecida, não tem cura, e embora possa ser uma doença grave, existem vários tratamentos disponíveis e pode ser controlada com o tratamento correto.

A exposição a alguns factores, podem agravar a inflamação das vias aéreas e desencadear os sintomas de asma, designadamente infecções respiratórias, alergénios de ácaros ou de animais de companhia, pólenes, exercício físico, fumo de tabaco, emoções fortes e alterações da temperatura do ar.

"Viver com asma pode ser um desafio, mas com a educação adequada e o tratamento adequado é possível controlá-la com sucesso através de medicamentos e outras medidas", remata a DRS.