Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família distinguido com 'Selo Protector'

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens atribuiu ao Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) no Funchal o 'Selo Protector'.

A distinção para o próximo biénio (2024-2026) procura reconhecer as metodologias pró-activas das Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude no âmbito da promoção e protecção dos Direitos da Criança. Actualmente, o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família no Funchal apoia 220 crianças e jovens.

As Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal assumem "muito entusiasmo e gratidão" pelo reconhecimento, que "valida o cumprimento da Missão Hospitaleira do CRPSF e o trabalho e dedicação diários exercidos a favor das crianças e jovens com deficiência e doença mental na Região".