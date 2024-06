Rubina Leal defende Plano Europeu de combate ao cancro

“É certo que a Madeira tem trilhado um caminho muito positivo nesta matéria, designadamente ao nível dos rastreios, mas também é importante que continuemos neste desígnio de termos uma aposta cada vez mais reforçada não só na prevenção precoce, como na investigação e no tratamento, numa estratégia que ficaria a ganhar se tivéssemos um Plano Europeu nesta área”, defendeu, hoje, a candidata pela AD às Eleições Europeias do próximo dia 9 de junho, Rubina Leal.

Sublinhando a importância que este plano orientador teria não só do ponto de vista da uniformização das abordagens à doença como, também, dos fundos europeus que, através dele, viriam apoiar a Madeira no trabalho que já é desenvolvido no Centro internacional de Investigação do cancro, lembrou que toda esta estratégia também precisa e será reforçada assim que esteja a funcionar o novo Hospital Central e Universitário, visando combater o problema do aumento da incidência do cancro na nossa população.

É muito importante que a União Europeia esteja unida e tenha o seu desígnio muito bem definido no que respeita às políticas de Saúde, sendo de lembrar que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, delineou um Placo Europeu de combate ao cancro, numa posição que subscrevemos”. Rubina Leal

Acrescentou que, actualmente, já são muitas as pessoas que padecem desta doença e que as estatísticas disponíveis apontam para que o cancro venha aumentar, exigindo-se, por isso mesmo, “uma estratégia comum para que possamos trabalhar não só as questões da investigação científica e da prevenção precoce mas, também, as questões do tratamento e da qualidade de vida dos nossos cidadãos, para termos uma Europa mais forte e mais saudável".