Acidente na Via Rápida em Santa Cruz

Um acidente a envolver três viaturas na Via Rápida, na ponte por cima do Aquaparque, em Santa Cruz, está a congestionar o trânsito no local.

Segundo o que foi possível aferir, não há registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas.

Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que passava pelo local na altura do acidente, parou para prestar assistência, mas não foi necessária qualquer intervenção.

As filas de trânsito já começaram a formar-se, visto as duas vias estarem obstruídas.

Foto Carolina Rodrigues

A Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral foram chamadas ao local.