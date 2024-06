Panda despede-se da Madeira em grande estilo

Foram três dias intensos para a Banda do Panda, o Ruca, a Marsha e o Urso. Os protagonistas mais acarinhados do canal infantil viajaram até à Madeira e ao Porto Santo para assinalar o Dia da Criança com três concertos únicos.

Depois dos concelhos do Porto Santo e do Funchal, este domingo foi a vez da Ribeira Brava receber o grandioso espectáculo.

Centenas de famílias de toda a Região deslocaram-se à nova praça ribeirabravense, junto à escola secundária, para presenciar o último concerto do panda na Madeira, este ano.

O evento musical foi organizado pelo DIÁRIO de Notícias Madeira e pela Lemon Live Entertainment, com co-organização da Câmara Municipal da Ribeira Brava.