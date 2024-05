Rubina Leal defende quota de pescado específica e reforçada para a Madeira

A candidata pela AD às Eleições Europeias, Rubina Leal, marcou ontem presença no Caniçal, no âmbito da sua campanha de proximidade no concelho de Machico, e defendeu a existência de uma quota de pescado específica e reforçada para a Madeira.

"Iremos defender, junto da Europa, que as regiões ultraperiféricas, nomeadamente as Regiões da Madeira e dos Açores, tenham uma quota específica de mercado, assim como pretendemos, também, que exista um aumento dessa quota", avançou a candidata, acrescentando que seria igualmente importante que fosse avaliado o apoio ou indemnização das embarcações mais antigas.

"Existem embarcações que devem ser substituídas, mas têm de ser indemnizadas", frisou.

Não podemos continuar a ter pescadores com embarcações em terra e prejuízos avultados num setor que é fundamental para a subsistência destas famílias mas, também, para a sustentabilidade da nossa economia” Rubina Leal, candidata da AD

Por fim, Rubina Leal, sublinhando existir um enorme trabalho a fazer neste sector a nível europeu complementando o que de bom se faz na Região, para o qual pretende contribuir contando com o apoio e a confiança dos Madeirenses e Porto-Santenses a 9 de Junho.