Rubina Leal defende mais habitação e apoios as casais jovens e classe média

Sublinhando o facto da Madeira ser “um bom exemplo no que toca às políticas públicas de Habitação” e lembrando que, neste momento, estão em construção mais de 600 novas Habitações, a preços acessíveis, nos 11 concelhos da Região, que serão entregues ainda este ano, a candidata pela AD – Aliança Democrática, Rubina Leal, reforçou, hoje, a necessidade de serem consignados, à Região, mais apoios europeus nesta área e para o futuro, designadamente no próximo Quadro Comunitário a negociar na próxima Legislatura.

Declarações prestadas junto a um novo empreendimento habitacional que irá nascer na freguesia de São Martinho, com 33 fogos, neste caso subsidiado a 100% por fundos europeus, investimento que considerou um “bom exemplo”, resultante de uma candidatura da Câmara Municipal do Funchal a um Programa de Apoio, ao qual também concorreu, para benefício do seu concelho, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

“É importante que todos os cidadãos, designadamente os casais jovens e a classe média, tenham direito à Habitação com dignidade e às rendas acessíveis e é um facto que tem existido uma grande preocupação, por parte do Governo Regional e das autarquias, em responder a esta necessidade”, disse, vincando que, também do ponto de vista local, as Câmaras Municipais têm tido a preocupação de se candidatarem a estes programas, precisamente para corresponder a uma procura em crescendo.

Rubina Leal que, a este propósito, reforça que “o direito à Habitação tem de ser salvaguardado e tem de fazer parte da Carta dos Direitos da União Europeia”, sendo essencial que, para o futuro, se mantenham e reforcem as ajudas europeias, complementando o trabalho que a Região tem liderado, a favor das famílias Madeirenses e Porto-Santenses.