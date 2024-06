PS defende reforço dos mecanismos europeus de combate à pobreza

Sérgio Gonçalves defendeu, hoje, o reforço dos mecanismos europeus de combate à pobreza, assegurando que esta será uma das bandeiras pelas quais irá lutar, se for eleito ao Parlamento Europeu.

Esta manhã, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias esteve em contacto com a população no Mercado dos Lavradores e na rua Dr. Fernão de Ornelas, tendo escutado as suas preocupações relacionadas com as crescentes dificuldades em fazer face ao aumento do custo de vida.

O socialista recordou que a Madeira recebeu, desde 1989, "mais de 4 mil milhões de euros de apoios comunitários, que foram aplicados no nosso desenvolvimento – acima de tudo em infra-estruturas que permitiram uma melhoria das condições de vida das pessoas" –, mas, constatou, "não atingimos, infelizmente, o grau de desenvolvimento que desejaríamos e o impacto positivo que essas medidas e todo esse investimento poderiam ter tido na vida dos madeirenses".

A prova disso, evidenciou, é que, apesar de ter existido todo esse investimento, "a Madeira continua a ser uma das regiões com mais elevada taxa de risco de pobreza e exclusão social. É por isso que, no próximo mandato do Parlamento Europeu, uma das medidas que defendo é o reforço dos mecanismos europeus de combate à pobreza", adiantou.

Nesta data em que se assinala o Dia da Criança, Sérgio Gonçalves vincou a importância de incluir também nestas medidas o combate à pobreza infantil, assim como a pobreza entre a população trabalhadora, combatendo a desigualdade salarial, não só entre homens e mulheres, mas também entre gestores e trabalhadores das empresas, “de forma a podermos diminuir todas estas disparidades e ajudar aqueles que são mais necessitados a fazerem face ao aumento do custo de vida que temos assistido ao longo destes últimos anos”.

O candidato do PS-M às eleições do próximo dia 9 lembrou ainda que a ideia do projeto europeu é, desde o início, assente no valor da solidariedade entre territórios, promovendo mais coesão social e territorial, mas também entre as pessoas, apoiando os mais mais vulneráveis, aqueles que mais necessitam. “É com base neste valor fundamental da União Europeia que nós queremos continuar a desenvolver políticas no próximo mandato do Parlamento Europeu”, rematou.