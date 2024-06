Julio Ortiz e Lianne Van Loon vencem Madeira Roller Marathon

O paraguaio Julio Ortiz e a neerlandesa Lianne Van Loon foram os grandes vencedores da edição do Madeira Roller Marathon que teve lugar esta manhã na baixa do Funchal, em plena Avenida do Mar e das Comunidades madeirenses.

Naquele que foi o terceiro evento da edição deste ano do Madeira Roller Skate, organizado pelo CDR Prazeres e CDR Santanense, a prova de maratona tinha a particularidade de abrir o circuito mundial de 2024 em patinagem de velocidade de longa distância.

Nesta primeira etapa do ‘World Inline Cup’ o atleta paraguaio do SheaStokes Inline Speed completou o percurso de 42.195 metros com o tempo de 59.00,115 minutos conseguindo assim festejar a vitória. Já o italiano Daniel Niero (SPSPSK World Team) foi segundo classificado com o tempo de 1:00.59,050 horas, enquanto o espanhol Patxi Cabello (RollerBlade World Team) fechou o pódio com o registo de 1:00.59,060 e ficando a uma centésima do sehundo lugar.

Quanto ao melhor português, veio a ser o madeirense António Freitas, do CDR Santanense, que terminou no oitavo posto com o registo de 1:02,59,749.

No sector feminino o duelo pela vitória foi feito ao segundo, e onde figurou a madeirense Jéssica Rodrigues do CDR Prazeres. Lianne Van Loon (Doubleff World Inline Team) veio a conseguir cortar a linha de meta em primeiro lugar, com o tempo de 1:14.06, 342, enquanto a colombiana Aura Herrera (SPSPSK World Team) ficou a centésimas da vencedora (1:14.06, 529), o mesmo acontecendo com a jovem internacional madeirense, Jéssica Rodrigues que veio a conquistar a medalha de bronze com a marca de 1:14.06,984.