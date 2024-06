Panda 'aterra' este domingo na Ribeira Brava para animar mais crianças

Depois do Porto Santo e do Funchal, eis que chegou a vez dos pequenos festivaleiros da Ribeira Brava vibrarem com o Concerto da Banda do Panda.

O evento, co-organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com produção da marca Lemon Entertainment e Canal Panda, começa às 9h30, na praceta junto à Escola Secundária Padre Manuel Álvares, sendo de entrada livre.

A partir dessa hora, haverá vários tipos de diversões para os mais pequenos para que estes possam aproveitar o seu dia da melhor forma possível. Será ainda dado palco às encantadoras vozes do Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava.

O grande momento inicia-se às 11 horas, altura em que actua a Banda do Panda, juntamente com as personagens Ruca, a Masha e o Urso.

À semelhança do ano passado, são esperadas centenas de crianças.

Aquando da apresentação do evento, o autarca ribeira-bravense Ricardo Nascimento considerou que a aposta neste tipo de eventos e parcerias têm tido uma projecção muito satisfatória ao ponto de revelar que o concerto estará garantido no próximo ano justamente por verificar que marca a “diferença”.

Festival Panda prima pela diferença A Ribeira Brava volta a acolher um espectáculo ímpar para assinalar o Dia da Criança. Trata-se do Concerto da Banda do Panda, co-organizado pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, que acontece a 2 de Junho, na nova Praça da vila junto à Escola Secundária Padre Manuel Álvares que esta manhã foi dado a conhecer com maior detalhe tanto pelo presidente da edilidade como pelo director geral e editorial do nosso jornal.

O espectáculo está inserido nas comemorações do Dia da Criança.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda deste domingo, 2 de Junho:

10h30 às 13h30: Madeira Roller Marathon, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses;

11h15: JPP realiza iniciativa política com Élvio Sousa, junto ao Parque Infantil da Calheta, na Avenida D. Manuel I;

12h00: PLAZA Madeira assinala Dia Mundial da Criança com espetáculo de magia, produzido por Duarte Faya, no Piso 1;

15h00: Sessão Solene do 460.º aniversário da Freguesia de Santana com a presença de José Manuel Rodrigues, no Centro Cívico de Santana – Santana;

16h00: AD - Aliança Democrática promove acção de campanha nos Jardins de Santa Luzia;

17h00: Actuação do cantor José Alberto Reis no âmbito da XIII Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra, no Recinto Gimnodesportivo - São Roque do Faial;

17h00: Clássicos em Flor em Santa Cruz;

18h00: Peça de teatro 'MAGENTA - A Saia Listada', do Teatro Experimental e do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, no auditório da Casa do Povo da Camacha;

18h30: CDS realiza reunião da Comissão Política Regional, no auditório da Casa da Cultura de Santana;

19h00: Concerto realizado pelo Coro de Câmara da Madeira, sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes, no Museu da Baleia da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Junho, Dia Mundial do Naturismo, Dia Internacional para a Segurança em Passagens de Nível e Dia Internacional da Prostituta:

1537 -- O Papa Paulo III reconhece a humanidade dos nativos do Novo Mundo (Bula Sublimis Deus).

1567 -- Morre, aos 37 anos, o patriota irlandês Shane O'Neill.

1740 - Nasce o francês Donatien-Alphonse-François, marquês de Sade.

1840 - Nasce o escritor britânico Thomas Hardy, autor de "Judas, o Obscuro".

1854 - É fundado o jornal 'O Commercio do Porto'.

1857 -- Nasce o compositor britânico Edward William Elgar, autor das marchas de "Pompa e Circunstância".

1858 -- Primeira observação do Grande Cometa Donati, pelo astrónomo italiano Giovanni Battista Donati.

1870 -- Lançamento do cabo telegráfico entre Carcavelos e Porthcurno, na Cornualha, Reino Unido, pelo navio CS Hibernia, da Falmouth Gibraltar Telegraph Company.

1882 -- Morre, com 74 anos, o italiano Giuseppe Garibaldi, herói da independência e unificação de Itália.

1888 -- É publicado o primeiro número do Jornal de Notícias, no Porto.

1896 -- O físico italiano Guglielmo Marconi faz o registo da patente britânica de telegrafia sem fios.

1923 -- É inaugurado o elevador de Santa Luzia, em Viana do Castelo, uma das formas de aceder ao santuário.

- É fundado o Sporting Clube da Covilhã.

1924 -- O Congresso dos EUA reconhece o direito de cidadania dos índios - Lei da Cidadania Indígena.

1940 -- Estado Novo. Consagração do Secretariado Nacional da Propaganda de António Ferro com o lançamento das comemorações dos centenários da fundação da nacionalidade e da restauração.

1941 -- Morre, aos 37 anos, o atleta norte-americano Lou Gehrig, detentor dos recordes de basebol da época, vítima de esclerose antropomórfica lateral, doença que ficou conhecida pelo seu nome.

1946 -- É constituída a República Italiana. Os eleitores, em referendo, recusam a monarquia.

- Os EUA e o Reino Unido transferem o controlo das Lajes para Portugal, que a renomeia Base Aérea n.º 4, até então localizada no aeródromo de Santana, em São Miguel.

1949 - A Transjordânia toma o nome de Reino Hachemita, da Jordânia.

1953 - Coroação de Isabel II, de Inglaterra, na Abadia de Westminster.

1961 - Guerra Colonial. Ataques a fazendas em Carmona, Negaje e Ambriz, em Angola.

1975 - O presidente Interino da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, declara aberta a sessão inaugural do primeiro Parlamento português eleito por sufrágio livre e universal.

1979 -- Primeira visita do Papa João Paulo II à Polónia, sua terra natal, a primeira de um pontífice católico romano a um país sob regime comunista.

1981 -- A Assembleia da República aprova a lei que permite o acompanhamento de crianças internadas em hospitais pelos familiares.

1987 -- O Presidente dos EUA Ronald Reagan nomeia Alan Greenspan presidente da Reserva Federal norte-americana.

Morre, aos 77 anos, Sammy Kaye, nascido Samuel Zarnocay, Jr., músico, compositor e chefe de banda norte-americano.

1989 -- Praça de Tiananmen. Milhares de soldados avançam sobre dezenas de milhar de estudantes que há seis semanas se mantêm no centro de Pequim.

1995 - Portugal Telecom estreia-se em bolsa.

-- Forças sérvias da Bósnia abatem um caça F-16 norte-americano, ao serviço da NATO, nos Balcãs. O piloto é resgatado seis dias mais tarde.

1997 -- Timothy McVeigh, 29 anos, é considerado culpado de assassínio e conspiração, no caso do atentado de Oklahoma City, EUA, que causou 168 mortos, em 1995.

1998 - O FC Porto coloca as primeiras ações da SAD na Bolsa de Valores.

2003 -- A Agência Espacial Europeia envia rumo a Marte, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a sonda orbital Mars Express, primeira missão espacial planetária inteiramente desenvolvida pela Europa.

2004 -- O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) Adelino Salvado impõe a demissão dos dois responsáveis pela operação Apito Dourado, da PJ do Porto.

2006 -- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta a Lei da Paridade, aprovada pelo PS e BE em abril.

- 120 militares da GNR partem para Timor-Leste, no dia em que as autoridades somam 28 mortos e mais de 100 feridos no país desde o início dos conflitos a 28 de abril.

2007 - O realizador Manoel de Oliveira é distinguido com o Prémio Manuel Antunes 2007.

2008 -- Morre, com 79 anos, Bo Diddley, nascido Ellas Bates, cantor, ompositor e guitarrista norte-americano, considerado um dos criadores do "rock'n'roll" com a canção "Bo Diddley".

- Morre, aos 90 anos, o ator, produtor e realizador de cinema norte-americano Mel Ferrer. Participou em numerosas séries de televisão e filmes, como "Lili" (1953) e "Guerra e Paz" (1956). Este último filme valeu-lhe a estrela com o seu nome no Passeio da Fama, em Hollywood.

2009 - Ação de protesto dos clientes do Banco Privado Português, na sede do banco, em Lisboa.

- O Prémio Camões é atribuído ao ficcionista e poeta cabo-verdiano Arménio Vieira.

- Morre, com 84 anos, a poetisa Glória de Sant´Anna.

2010 - Morre, aos 84 anos, o almirante António Rosa Coutinho, que integrou a Junta de Salvação Nacional, constituída a 25 de abril de 1974, e foi membro do antigo Conselho da Revolução.

2012 - O Presidente deposto do Egito, Hosni Mubarak, é condenado a prisão perpétua pela morte de 850 manifestantes nos protestos que o derrubaram em 2011.

2013 - O Supremo Tribunal do Egito considera inconstitucional o senado e a Comissão Constituinte, responsável pela redação da nova Constituição do país.

- O Ministério do Interior turco anuncia a detenção de 930 pessoas desde o dia 31 de maio em 90 manifestações em vários pontos da Turquia. A Amnistia Internacional denuncia a morte de duas pessoas e mais de mil feridos nas manifestações em Ancara.

- O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão europeu de hóquei em patins ao derrotar, no golo de ouro, o FC Porto por 6-5, depois de 5-5 no tempo regulamentar, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

- O remador Pedro Fraga conquista a medalha de prata nos Europeus de remo que decorreram em Sevilha, Espanha, em prova ganha pelo dinamarquês Henrik Stephansen.

2014 - O rei Juan Carlos de Espanha anuncia a renúncia ao trono e abre o processo de sucessão.

- Morre, aos 77 anos, Tó Moliças, António Pires Ascensão, um dos músicos que tocou com Amália Rodrigues (1920-1999).

2015 -- O grupo Altice conclui a compra da PT Portugal à Oi, por 5,7 mil milhões de euros, dos quais 4,9 mil milhões foram recebidos em caixa pela Oi.

- O Senado dos Estados Unidos aprova a Lei da Liberdade, que reduz os poderes à Agência de Segurança Nacional, incluindo o da recolha de metadados telefónicos autorizado após os atentados de 11 de setembro.

- O suíço Joseph Blatter demite-se da presidência da FIFA, na sequência do escândalo de corrupção que abala o organismo máximo do futebol, e anuncia a marcação de um congresso extraordinário para eleição de um sucessor.

2016 - O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas despede-se da Assembleia da República num último discurso enquanto deputado, no encerramento de um debate agendado pelos centristas sobre envelhecimento ativo e proteção aos idosos.

2017 - Os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e João Manso Neto, são constituídos arguidos no âmbito de um processo que investiga corrupção e participação económica em negócio.

- Um ataque levado a cabo por um homem armado num hotel com casino em Manila, Filipinas, mata 36 pessoas.

- Quinze crianças morrem no Sudão do Sul depois de terem tomado vacinas contra o sarampo que não estavam em condições de serem administradas.

2018 - O socialista Pedro Sánchez presta juramento como primeiro-ministro do Governo de Espanha e torna-se o sétimo chefe do executivo da democracia espanhola.

- O Sporting sagra-se, 30 anos depois da última conquista, campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, na penúltima jornada do campeonato nacional.

2020 -- Covid-19: A Federação Portuguesa de Râguebi decreta a conclusão dos campeonatos nacionais de seniores masculinos, sem atribuição de títulos nem aplicação de subidas e descidas.

- Morre, aos 90 anos, Carlo Ubbiali, piloto de motos italiano, nove vezes campeão do mundo.

2021 -- O Governo anuncia que mais de dois milhões de portugueses têm a vacinação contra a covid-19 completa, o equivalente a 20% da população.

- O Sporting sagra-se campeão nacional de basquetebol 39 anos depois.

2023 - O tribunal condena os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko a penas de 20 e 17 anos de prisão, respetivamente, no julgamento relacionado com a morte do polícia Fábio Guerra, em março de 2022.

Este é o centésimo quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam 212 dias para o termo de 2024.

