Leonardo Ferreira e Miguel Fonseca venceram o Torneio de Padel-S. João 2024

A dupla Leonardo Ferreira e Miguel Fonseca venceu, ao final desta tarde de sábado, o torneio de Padel S. João 2024, que decorreu no Complexo de Ténis e Padel do Porto Santo.

Esta dupla venceu a Roberto Nascimento - Rúben Dias por 2-1, ou seja, 7-6, 6-2 e 10-8.

Foi um torneio cheio de animação e igualmente muita competitivo, que juntou mais 100 atletas, durante quatro dias de jogos.

Filipe Bento, da organização, disse que este foi um torneio verdadeiramente entusiasmante.

Este é um torneio que, como costumo dizer, é completamente diferente dos outros por esse país fora”. Filipe Bento

"Este é um torneio muito social, em que as duplas vêm mais pelo convívio, embora não descurem, como é obvio, a competitividade”, acrescentou.

Destacou ainda o ambiente vivido, "que não se consegue encontrar em muito lado”.

Filipe Bento disse também que, no futuro, o objectivo é “continuar a fazer torneios bonitos, como este" que já acontece há cerca de dois anos. Agora, conforme fez questão de frisar, irão descansar no período do Verão e, no final deste ano, início de 2025, talvez haverá "mais uma surpresa relacionada com alguns dos melhores jogadores portugueses”.

Em femininos, a dupla Carolina Ferreira com Carlota Figueira venceu por 2-1, Vanessa Melim – Nazaré Cunha, no quadro B, Dina Lopes e Ana Bela venceram 9-5 à dupla Joana Margarida e Suzete Antunes.

Este torneio foi organizado pela Associação os Profetas e a Câmara Municipal do Porto Santo