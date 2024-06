Situação política atrasa reembolsos da saúde é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. IASAÚDE justifica aumento do prazo para reembolsar beneficiários com o facto de o Governo Regional estar em gestão. Utentes queixam-se que espera chega aos dois meses.

Talento e muita festa é outro dos destaque para dar conta de que a Banda do Panda levou 5 mil ao rubro no Parque de Santa Catarina. Na Calheta, Nina Toc Toc espalhou magia de forma lúdica e divertida. Hoje a animação chega à Ribeira Brava.

Nota ainda para o aumento mamário que lidera na cirurgia plástica. Vertente estética da especialidade mantém uma procura elevada na Região. Manuel Figueiroa, fundador do serviço no SESARAM, diz que tudo passa pelo “conhecimento e imaginação do cirurgião”.

Por fim, Ronaldo no Euro com recorde de golos. Na sexta ida à competição, avançado leva 35 golos feitos numa temporada, na Arábia.

