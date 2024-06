José Mourinho confirmado como treinador do Fenerbahçe

O português José Mourinho, que estava sem clube desde janeiro, é o novo treinador do Fenerbahçe, anunciou hoje o segundo classificado da última edição da Liga turca de futebol nas redes sociais.

"Merhaba [olá], adeptos do Fenerbahçe. Vejo-vos amanhã [domingo]. Vamos começar a nossa jornada juntos", declara o técnico luso, num vídeo divulgado nas redes sociais do clube turco.

Mourinho, de 61 anos, estava afastado dos 'bancos' desde meados de janeiro, quando foi demitido do comando dos italianos da Roma, emblema que liderou durante duas épocas e meia e que conduziu à conquista da primeira edição da Liga Conferência Europa, em 2021/22.

Após suceder ao também luso Paulo Fonseca, Mourinho liderou os 'giallorossi' em 138 partidas oficiais, em que somou 68 vitórias, 39 derrotas e 31 empates, terminando a Serie A em sexto lugar em 2021/22 e 2022/23, as duas épocas que completou à frente dos romanos, antes de ser rendido por Daniele de Rossi a meio da última, quando a Roma estava na nona posição.

O Fenerbahçe será o 10.º clube que Mourinho vai orientar na carreira, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (duas vezes), Inter Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.

O conjunto de Istambul é o segundo mais titulado da Turquia, com 19 títulos de campeão, apenas atrás do Galatasaray (24), mas não ergue o troféu há uma década, desde 2013/14. Nas últimas três temporadas, terminou o campeonato no segundo lugar, sendo que na última ficou a apenas três pontos do eterno rival, que se sagrou bicampeão.

José Mourinho, que substitui Ismail Kartal no cargo, é o terceiro treinador português a assumir os destinos do Fenerbahçe, depois de Vítor Pereira (entre 2015 e 2016, e em 2021/22) e Jorge Jesus (2022/23).