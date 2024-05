Vinte e oito concelhos de 7 distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte e oito concelhos dos distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Bragança e Faro apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No início da semana, o IPMA já tinha advertido para a possibilidade de um aumento do perigo de incêndio rural.

Em perigo máximo estão os concelhos Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Vimioso e Miranda do Douro (Bragança), Loulé, São Brás de Alportel, Tavira (Faro), Gavião, Nisa (Portalegre) e Mação, Sardoal (Santarém).

Estão igualmente em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Castelo Branco, Fundão, Penamacor, Covilhã, Belmonte (Castelo Branco), Sabugal, Gouveia, Fornos de Algodres (Guarda), Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo e Tabuaço (Viseu).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental (18) em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até segunda-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Beja, Santarém e Portalegre sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, vento do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas, e subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

Segundo o Instituto, as temperaturas máximas vão variar hoje entre os 29º, em Vila Real, Aveiro e Porto, e os 38º, em Évora e Santarém, enquanto as mínimas vão oscilar entre os 10º graus Celsius, em Bragança, e os 21º, em Castelo Branco.

Para sábado estão previstas temperaturas mínimas entre os 9º graus, em Bragança, e os 23º, em Lisboa, e máximas entre os 28º, em Vila Real e Aveiro, e os 36º, em Santarém.