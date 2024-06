Aqua Natura Bay premiado pela plataforma 'Booking.com'

O Aqua Natura Bay, hotel do universo SENSA Hotels, foi distinguido como 'Propriedade Sustentável mais acolhedora de Portugal', através dos prémios 'Traveller Review Awards 2024', organizada pela 'Booking.com', em em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, no teatro municipal Sá de Miranda.

A escolha teve por base mais de 309 milhões de avaliações verificadas de clientes, que aferiram a hospitalidade, o serviço e os padrões de acomodação de viagem, actividades e fornecedores de transporte. Importa salientar que as avaliações são dadas apenas pelos clientes que tenham ficado num alojamento, alugado um carro ou andado de taxi.

Na cerimónia, que teve lugar na cidade de Viana do Castelo, esta quarta-feira, o director geral desta unidade hoteleira, Filipe Fernandes, afirma que "é motivo de muito orgulho e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. O agradecimento vai para todos os clientes que nos visitaram e deixaram um bom feedback sobre o nosso hotel e respetivo serviço. Como também não podia deixar de ser, um agradecimento para todo o nosso staff que é a verdadeira força motriz de todas as expetativas que são superadas, tornando cada experiência única. Este prémio é deles".