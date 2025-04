Primeiras páginas 'pintadas' de vermelho

Bom dia. Além de outros temas mais importantes até do que o futebol, a verdade é que os jornais nacionais hoje publicados estão quase em uníssono, a excepção são os jornais económicos, com a vitória do Benfica ontem no Dragão frente ao Porto.

No Diário de Notícias:

- "Crime grave e violento caiu 2,1% na cidade de Lisboa, indicam dados finais da PSP"

- "Benfica goleia FC Porto por 4-1 no dragão, dorme líder e pressiona Sporting"

- "João Massano novo Bastonário dos Advogados: 'Postura sindical só nos prejudica. Ordem existe para defender direitos dos cidadãos'"

- "França. Marine Le Pen compara-se a Martin Luther King"

- "Investimento. Em Sines, acelera-se para construir o maior centro de dados de IA da Europa"

- "Reportagem em Israel. Uma sociedade cada vez mais à direita que já não se contenta com a calma entre guerras"

DN Brasil. Pé de Moleca: imigrantes criam equipe de futebol feminino com atletas das cinco regiões do Brasil"

- "Laura Alcoba [escritora]. 'A mãe matou os irmãos dela, mas é Flavia quem salva a mãe"

No Correio da Manhã:

- "FC Porto 1 Benfica 4. Magia grega embala Benfica. Águias na liderança com vitória categórica no dragão"

- "Sporting-Sp. Braga. 'Título? Dependemos só de nós', Rui Borges"

- "'Vamos à luta com tudo', Carlos Carvalhal"

- "Números de relatório oficial. 44 casas assaltadas por dia"

- "16.080 residências e anexos alvo de furto ou roubo no ano passado em Portugal"

- "Política. 'Tutti Frutti' revela bastidores do PSD"

- "Aumento de 33%. Autobaixas disparam com vírus respiratórios"

- "Impostos. Contribuintes não notam cortes no IRS"

- "Musk demarca-se de Trump e defende 'tarifas zero'"

No Público:

- "Canábis medicinal rende milhões a ex-governante do PSD"

- "Investigação. Ângelo Correia abriu caminho à primeira empresa autorizada a plantar no país e lucrou milhões com a sua venda. Actual proprietário tem ligações a Roman Abramovich"

- "Canábis portuguesa domina exportações mundiais"

- "Entrevista. Capucho e o PSD: 'Fortaleza de Montenegro é não ter oposição'"

- "30 debates até Maio. Em 2024, 17,5 milhões ligaram-se à política na TV, E agora? "

- "Justiça. Novo Banco em tribunal por negócio polémico em Sesimbra"

- "Biblioteca Nacional. Colégio montou estaleiro sem aval em jardim classificado"

- "Benfica afunda FC Porto (1-4) com hat-trick de Pavlidis"

No Jornal de Notícias:

- "FC Porto 1 -- 4 Benfica. Pavluxo. Avançado grego faz um hat-trick e Otamendi confirma goleada"

- "Anselmi pede desculpa aos adeptos. Sporting obrigado a vencer hoje o Braga em Alvalade para não deixar fugir as águias"

- "Há doentes que fazem centenas de quilómetros para levantarem medicamentos"

- "Coimbra. Professor despedido apesar de ter sido ilibado de abusos sexuais"

- "Porto. Mais três ruas no centro histórico para peões"

- "Mau tempo. Martinho deixou 28 milhões em prejuízos"

- "Realeza. Príncipe Harry acusado de assédio laboral"

- "França. Manifestação de apoio a Marine Le Pen foi um fracasso"

No Negócios:

- "Governo tira concessão das minas de Moncorvo à Aethel Mining"

- "Despedimentos coletivos estão em máximo de onze anos"

- "Conversa capital. Virgílio Lima. 'Espero que o valor do Banco Montepio cresça'"

- "Bolsa. NB prepara 5.º maior IPO da banca europeia no século"

- "Tecnologia. Start Campus atenta a novos investimentos em Portugal"

- "Investidor privado. Trump não verga otimismo teimoso dos analistas"

- "Investimento é inferior em 40% à média da UE desde 2010"

- "Economia a nível global arrisca crise com guerra comercial"

No Jornal Económico:

- "'É natural' que os portugueses fujam dos depósitos para outros produtos'. Valdemar Duarte, diretor-geral da Agias Pensões, diz que subscrições de PPR ou de produtos de capitalização estão abaixo do valor de 2021"

- "Mais de 50 países já pediram para negociar tarifas com os Estados Unidos"

- "União Europeia reúne-se hoje para decidir como vai responder"

- "Setores portugueses mais expostos pedem ajuda para conquistar novos mercados"

- "Sines atrai 40 mil milhões para centros de dados"

- "Manuel Castro Almeida critica PS por pôr fim 'às contas certas' no programa eleitoral"

- "Fábricas de carros elétricos e de baterias estão a ser canceladas nos EUA"

- "Soares dos Santos continua CEO da Jerónimo Martins mas muda meia administração"

- "Tik Tok ganhou mais 75 dias para conseguir vender operação americana"

- "Cinco famílias mais ricas de Portugal valem 15,8 mil milhões"

No Record:

- "FC Porto 1 Benfica 4. Bailaridis. Arraso histórico com exibição memorável do grego"

- "Lage: 'Tínhamos de dar uma demonstração de força'"

- "Anselmi. 'Só resta pedir desculpa'. Plantel de castigo seguiu para estágio"

- "Recordes batidos em casa dos portistas"

- "Polícia disparou balas de borracha"

- "Sporting-Sp. Braga. 'Sinto a equipa a crescer', Rui Borges confiante para a reta final"

- "Carvalhal: 'O Sporting é muito mais do que Gyokeres'"

No O Jogo:

- "FC Porto 1 Benfica 4. Pavlidis abre fogo"

- "Martin Anselmi. 'Sofrer no primeiro minuto condicionou'."

- "Bruno Laje. 'Demonstrámos bem a nossa força'.

- "Sporting-Braga. Leão à prova"

- "Rui Borges. 'Não podia haver melhor pressão do que ganhar e ser campeão'"

- " Carlos Carvalhal. 'Vamos jogar olhos nos olhos, argumentos esgrimem-se no campo"

- "Boavista. Lito Vidigal sai na véspera da jornada"

- "Andebol. Dragões apagam a luz"

E no A Bola:

- "FC Porto 1 Benfica 4. Arrasador. Noite 'de sonho' para Pavlidis com hat-trick no Dragão"

- "'Foi perfeito, mas são três pontos'. Bruno Laje"

- "'Temos de pedir desculpa'. Martin Anselmi"

- "Sporting-SC Braga. Meio campeonato sem Ruben... e Pedro Gonçalves"

- "'Dependemos apenas de nós'. Rui Borges"

- "'É dentro de campo que temos sonhos'. Carlos Carvalhal"

- "Gil Vicente 0 -- Moreirense 1"

- "Nacional 0 -- E-Amadora 1"

- "Boavista. Lito Vidigal já não treina no Bessa"

- "Inglaterra. Amorim empata com Guardiola, Marco Silva acaba com série notável do Liverpool"

- "Andebol. FC Porto deixa Benfica mais longe do título"