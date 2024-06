Miguel Castro mantém intenção de votar contra o Programa do Governo

Terminou a reunião entre o líder do CH, o PSD e o Governo. Miguel Castro mantém a intenção inicial de votar contra o programa.

Depois da reunião com o líder parlamentar do PSD e o secretário da Educação, informou que os argumentos para apelar à viabilização do programa "são os mesmos" que têm sido apresentados durante o debate.

Miguel Castro reconhece que há constrangimentos pelo facto de não haver orçamento, mas diz que não é verdadeiro que não seja possível utilizar as verbas do PRR ou o Madeira 2030. Sobre o orçamento em duodécimos lembra que essa é a forma como "as pessoas gerem a sua vida, em duodécimos".

Questionado sobre se todos os deputados do CH vão estar na votação de amanhã, espera que tal aconteça mas diz que não mora com os outros deputados e só sabe da sua vida.

Confrontado com o facto de votos contra de PS, JPP e CH serem suficientes para chumbar o programa, lembrou que há "partidos com mais responsabilidades do que o Chega" para viabilizar o programa.