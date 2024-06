O Turismo da Madeira não divulga as Reservas da Biosfera existentes na Região?

É uma questão que, por vezes, é levantada por protagonistas políticos, relativamente à divulgação das Reservas da Biosfera. E o assunto voltou a ser falado há dias.

“Falta uma aposta por parte da promoção do Turismo regional em divulgar as suas duas Reservas da Biosfera existentes no arquipélago da Madeira”, disse há dias a vereadora Maria José Silva, da Câmara Municipal de Santana. Mas será que é assim?

O reparo, naturalmente legítimo do ponto de vista da intervenção pública, foi feito em declarações a um órgão de comunicação social regional, o JM, no âmbito de um trabalho sobre Santana.

Nesta análise, enfrentámos uma dificuldade inicial, relacionada com o facto de a vereadora não ter especificado o que entende por "aposta (...) em divulgar". Assim, o critério que adoptámos foi o da inclusão ou não da reserva da Biosfera de Santana nos canais de comunicação e em iniciativas do Turismo Regional.

Em primeiro lugar, a Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) é a entidade que promove permanentemente o destino Madeira e Porto Santo com todas as valências, onde Santana Reserva da Biosfera é um dos muitos exemplos.

Esta última vertente é evidenciada em campanhas de 'co-branding' e de apresentações realizadas acerca da Região Autónoma da Madeira pela AP Madeira, cujo presidente é Eduardo Jesus, precisamente o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura.

Mas Santana Reserva da Biosfera está, também, bem presente no portal oficial do Turismo da Madeira, o Visitmadeira, em visitmadeira.com/pt/onde-ir/madeira/costa-norte/santana.

Na página de abertura, dedicada a Santana, pode ler-se que o concelho foi distinguido como 'Reserva da Biosfera' pela Unesco e que preserva uma valiosa herança natural, mas também cultural.

Por outro lado, o portal tem uma página dedicada ao Monumento Biosfera, localizado em Santana, que celebra a atribuição da distinção de 'Reserva da Biosfera' à cidade, por parte da Unesco, representando uma homenagem à riqueza dos ecossistemas madeirenses.

Trata-se de uma escultura integrada no Jardim da Biosfera, um espaço verde criado com o intuito de celebrar e eternizar a memória da atribuição de um importante galardão ao concelho de Santana.

É referido nessa área do 'site' oficial que a Madeira é conhecida um pouco por todo o mundo pela riqueza ímpar dos seus ecossistemas e que aquele monumento “convoca precisamente a importância central desse património”.

Complementarmente, o Visitmadeira tem, no espaço dedicado aos prémios e distinções, que Santana é Reserva Mundial da Biosfera desde 2011.

Referir, igualmente, que, no portal se for feita uma pesquisa por Santana+reserva+biosfera surgem 134 indicações acerca de Santana.

E, em relação ao Porto Santo, o Visitmadeira apresenta, igualmente, informação dedicada onde se pode ler em título 'Reserva Natural da Biosfera Porto Santo'.

No primeiro parágrafo é explicado que a ilha do Porto Santo integra, desde Outubro de 2020, a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco.

Fazendo a pesquisa Porto Santo+reserva+biosfera são encontradas 320 ligações referentes à Ilha Dourada.

Há ainda a referir outro factor importante onde consta a presença e divulgação da Biosfera de Santana e do Porto Santo. Trata-se do processo de cerificação da Região Autónoma da Madeira como Destino Turístico Sustentável, liderado pela Secretaria da Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo. Reúne um conjunto alargado de entidades, nomeadamente direcções regionais, institutos, representantes das autarquias, entidades públicas, associativas ou privadas, e, ainda, organizações não-governamentais, num total de cerca de 90 entidades, entre as quais os municípios de Santana e do Porto Santo.

Entre os documentos obrigatórios do processo há um orientador das intenções da Região, no que diz respeito à sustentabilidade, apresentando o propósito e os compromissos assumidos pelo destino para com os quatro pilares da sustentabilidade: ambiental, social, económico e cultural, evidenciando o propósito e os compromissos assumidos pelo destino, nos quais, naturalmente, é feito referência a ambas as reservas da Biosfera da Região.

Segundo a tutela do Turismo, nas várias fases de resposta ao padrão normativo da 'EarthCheck' há questões que se prendem com as reservas da Biosfera, pelas quais o destino tem de apresentar resultados na sua auditoria anual.

É de salientar igualmente que no âmbito do processo de cerificação, foi desenvolvido um 'site', bilingue, de forma a dar visibilidade aos trabalhos em curso e os respectivos resultados, assim como a recolha de sugestões e comentários dos stakeholders, população e turistas, entre outros. No separador 'Compromissos' é dado destaque às duas Reservas da Biosfera.

Outro dado tem a ver com o Festival da Natureza, de 2022, evento inserido no calendário anual da Direcção Regional de Turismo, para o qual representantes de ambas as Reservas da Biosfera foram convidadas para fazer uma apresentação sobre a Reserva da Biosfera, tendo apenas o Porto Santo, participado. O município de Santana não esteve argumentando que tinha outro evento na mesma data e não podia estar, conforme refere a tutela do Turismo.

Neste contexto, não faz sentido a crítica da falta uma aposta por parte da promoção do Turismo regional em divulgar as suas duas Reservas da Biosfera existente na Região. A outra Reserva é no Porto Santo, à qual é dada a mesma visibilidade que à de Santana, quer em acções de promoção quer em apresentações por parte da AP Madeira, assim como estão presentes no processo de cerificação da Região Autónoma da Madeira como Destino Turístico Sustentável.