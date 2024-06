Inflação na Região estabiliza nos 3,3%

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registado em Maio face aos últimos doze meses – Total Geral – foi de 3,3%, igual à verificada no mês anterior na Região Autónoma da Madeira (RAM), sendo que esta estabilização do aumento de preços tende a acompanhar a nacional, embora mais alta por cá.

De acordo com a Direção Regional de Estatística, "o indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 3,6%, também igual à observada no mês precedente", com menor peso dos bens, que registaram uma taxa de 2,5%, face aos serviços, que foi de 4,4%.

"As classes dos 'Restaurante e Hotéis' (8,1%) e dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (6,4%) registaram os maiores aumentos", enquanto que "a classe do 'Vestuário e calçado' (-0,2%) foi a única a registar uma variação negativa".

Como referido, no País, o IPC registou uma taxa de variação média de 2,6%, o mesmo valor de Abril último, refere a DREM, com base nos dados divulgados pelo INE.

"Em termos homólogos, ou seja, comparando Maio de 2024 com o mesmo mês de 2023, a variação de preços foi de 3,9% (3,1% no País), +0,9 p.p. face ao mês anterior", e "a nível mensal, a variação dos preços, em Maio de 2024, foi de 0,3% (2,0% no mês anterior). A nível nacional, a taxa de variação mensal foi de 0,2%, valor inferior em 0,3 p.p. ao registado no mês anterior (0,5%)", o que atesta que, de facto, os preços continuam a subir, mas agora muito mais lentamente. Poderá, em breve, ocorrer a inversão da 'marcha'.

"Em Maio de 2024, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação de 0,4% em relação ao mês anterior e de 6,8% se comparado com o mês homólogo", outro indicador que teve nesse mês um importante 'travão'.