Há uma nova regra para o Campeonato da Europa

É uma das grandes novidades para o Campeonato da Europa de futebol que se inicia amanhã na Alemanha. As 24 selecções finalistas presentes no Europeu2024, no qual participa Portugal, inscreveram 26 futebolistas. Contudo, ao contrário do que aconteceu no Campeonato da Europa de 2020 – que decorreu em 2021 devido à pandemia da Covid-19-

todos os futebolistas vão poder ser inscritos na ficha do jogo, em invés de três dos 26 atletas serem relegados para a bancada como aconteceu em 2021-

O alargamento do número de jogadores surgiu pela primeira vez no Campeonato da Europa de 2020, disputado em 11 cidades de outros tantos países, precisamente para fazer face a possíveis constrangimentos provocados pela pandemia.

A decisão da UEFA, que foi tomada a 3 de Maio, cumpre assim com a recomendação do comité de competições da UEFA, presidido por Philippe Diallo, que lidera a federação francesa, e que traduz a vontade da generalidade das suas congéneres.

Com esta medida, inédita nas grandes competições, os seleccionadores ficam, assim, com mais opções no banco de suplentes para cada jogo e evitam, desta forma, de terem a ingrata tarefa de colocarem jogadores na bancada.

Na fase final do Europeu, Portugal integra o Grupo F, juntamente com as selecções da República Checa, Turquia e Geórgia. A 17.ª edição do Campeonato da Europa inicia-se amanhã na Alemanha e vai prolongar-se até 14 de Julho.