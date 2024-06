JPP acusa Albuquerque de "ter medo e fugir do veredicto do Parlamento"

Élvio Sousa, líder partidário do Juntos Pelo Povo, acusa Miguel Albuquerque de "ter medo e fugir do veredicto do Parlamento", depois de ter garantido ao Representante da República que tinha condições para aprovar o programa e o orçamento. “Quem é que está a mentir nesta história toda?”.

Neste sentido, e tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o partido solicitou uma "reunião urgente" com Ireneu Barreto, tendo o Gabinete do Representante da República respondido de imediato e marcado o encontro para esta quinta-feira às 15 horas.

O JPP reafirma que “a instabilidade política que se vive na Região veio do interior do PSD e de Albuquerque”, desde que "em Janeiro foi constituído arguido".

Élvio Sousa nota “a incapacidade do PSD para estancar o problema, antes pelo contrário, com mais esta decisão, covarde, que atenta contra o parlamentarismo, que é onde as coisas devem ser resolvidas, lança mais instabilidade e incerteza, para depois lavar as mãos e acusar o JPP e os outros partidos de responsáveis pela situação que se vive. O PSD e Albuquerque perderam o respeito pelos madeirenses e porto-santenses”, conclui.