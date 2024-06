Sindicato dos trabalhadores da função pública em audiência com Albuquerque amanhã

O Sindicato dos Trabalhadores da Função da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM), na sequência da tomada de posse do novo Governo Regional solicitou uma audiência ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a qual terá lugar amanhã, dia 12 de Junho, na Quinta Vigia.

Na reunião serão abordadas as seguintes reivindicações: "

Extinção do sistema de quotas no âmbito do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública), por constituir um fator de entrave ao progresso profissional e à própria qualidade dos serviços públicos", a "criação de "um acelerador de carreiras para os trabalhadores da administração pública regional afectados pelo congelamento do PAEF (01.01.2011 a 31.12.207), por ser manifestamente injusto e discriminatório tratar os trabalhadores que foram afectados pelos dois congelamentos de modo totalmente diferente daqueles que apenas foram afetados pelo segundo, o qual foi muito mais longo", a atribuição do subsídio de insularidade 12 vezes ao ano e a "extensão da Contratação Coletiva a todas as empresas públicas que integram o sector público empresarial da RAM, e, com respeito pelas especificidades de cada uma, promover a uniformização de regimes".