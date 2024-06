12 toneladas de 'monstros' recolhidos em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinalou, entre 3 e 12 de Junho, a Semana do Ambiente, iniciativa que permitiu recolher cerca de 12 toneladas de electrodomésticos e outros resídudos de grande dimensão.

Nesta iniciativa, que aconteceu em parceria com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e as juntas de freguesia do concelho, os munícipes tiveram a oportunidade, mediante contacto prévio com a junta de freguesia local, de colocar, num dia predefinido para a sua freguesia, resíduos de grande dimensão junto à via pública, para serem imediatamente recolhidos.

Estamos muito satisfeitos com os resultados desta iniciativa. Conseguimos recolher cerca de 12 toneladas de 'monstros', evitando que esses resíduos fossem abandonados nas ruas e causando impacto negativo no meio ambiente e na paisagem urbana Dina Silva, vereadora do Ambiente, Agricultura e Mar

Além da recolha dos resíduos, a campanha também teve um forte componente educativo. Foram realizadas campanhas de sensibilização porta a porta e colocadas placas informativas em pontos críticos identificados, como zonas frequentes de abandono de detritos de grandes dimensões, com o intuito de dissuadir este tipo de comportamento. A acção visou sensibilizar a população sobre a importância de utilizar os serviços de recolha gratuitos fornecidos pela ARM, disponíveis sempre que necessário.

Esta iniciativa não só melhorou a limpeza das áreas públicas, mas também reforçou a consciência ambiental entre os residentes, promovendo práticas mais sustentáveis e responsáveis na gestão dos resíduos. O Município de Câmara de Lobos reafirma assim o seu compromisso com a protecção do meio ambiente e continuará a implementar medidas que visem a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade.

Dadas as condições climatéricas verificadas na semana passada, algumas acções tiveram que ser reagendadas, pelo que as actividades programadas estender-se-ão até ao dia 21 de Junho. Amanhã, terá lugar a limpeza e desmatação de um terreno junto à Travessa do Ribeiro, na freguesia de Câmara de Lobos. Na sexta-feira, dia 14, pelas 18 horas, haverá a Eco-Cocktail Experience, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, junto à baía, terminando o dia com o evento Silent Sunset, na Praça da Autonomia, a partir das 20 horas. As comemorações culminarão no dia 21 de Junho com a performance de teatro de rua do Grupo Teatro do Bolo do Caco, que animará a baixa da cidade a partir das 19 horas.