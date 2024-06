Homem agredido com barrote em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados, ao final da tarde desta quinta-feira, para uma agressão no Bairro da Palmeira, vulgo Bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos.

Na sequência de uma zaragata, um indivíduo foi agredido com um barrote na cabeça, tendo ficado com ferimentos, nomeadamente com um corte na cabeça.

Foi depois transportado para o hospital por volta das 19h30 para receber tratamento.