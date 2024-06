"Vão votar contra o que andaram a defender", diz Nuno Maciel

"Vão votar contra, porque sim", afirmou Nuno Maciel, reagindo às posições dos partidos da oposição sobre o programa do Governo. O deputado do PSD não compreende como é possível que partidos que, ao longo de anos, "andaram a propor" medidas que agora vão ser implementadas, votem. "Vão votar contra o que andaram a defender".

Em causa estão as medidas de vinculação de professores, revisão do Estatuto da Carreira Docente e outras propostas do Programa.

Jorge Carvalho aproveitou a pergunta para afirmar que, "o facto de não termos bagunça no sistema de ensino incomoda algumas pessoas".

O secretário regional de Educação destaca o facto de, na Madeira, não haver falta de professores e todos os alunos terem aulas.

No final do debate, Nuno Maciel voltou a intervir para concluir que, ao longo de duas horas, "não houve qualquer crítica" ao Programa de Governo, "nenhum assunto" em que a oposição apresentasse uma alternativa.