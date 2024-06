Vento no aeroporto da Madeira faz divergir mais três aviões

O vento sentido, esta tarde, no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo fez divergir mais três aeronaves, que estão, neste momento a regressar ao aeroporto de origem.

Depois do voo TP1687, da TAP, já ter seguido, esta manhã, para o Porto Santo, mais três voos acabam de voltar atrás nos seus destinos.

Avião da TAP com destino à Madeira divergiu para Porto Santo O último voo da TAP desta manhã, com destino à Madeira, acabou por divergir para o Porto Santo, depois de abortar tentativa de aproximação à pista em Santa Cruz.

O avião EJU7753, da easyJet, proveniente do Porto, depois de ter falhado a aproximação à pista de Santa Cruz, acabou por ter de regressar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. O mesmo aconteceu com o voo 4Y 702, da Discover Airlines, que segue, agora, de volta ao Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. A exemplo das outras duas operações, o avião TO 7698, da Transavia, também não conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira, mas ao contrário dos outros dois foi divergido para o Porto Santo.

Em relação à ilha dourada, o voo da TAP que esta manhã foi forçado a divergir para lá, encontra-se neste momento às voltas nos céus da Madeira à espera de uma aberta para tentar a aproximação à pista, tal como acontece com o voo TP1689, da TAP, que tinha chegada de Lisboa prevista para as 15h15.

A rajada máxima registada esta terça-feira, 18 de Junho, foi de 63 km/h, às 10h40, contudo na última hora o vento máximo aproximou-se dessa marca, registando rajadas na ordem dos 62km/h.