Portugal cria rede nacional de centros clínicos dedicada à doença de Parkinson

Portugal dispõe, desde hoje, da primeira rede nacional de centros clínicos e investigação dedicada à doença de Parkinson que visa aumentar o número de ensaios clínicos e acesso a tratamentos inovadores, adiantou a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento.

A Rede de Centros Clínicos e de Investigação em Doença de Parkinson e Outras Doenças do Movimento em Portugal (PARKMOV-PT), que é uma unidade da Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento (SPDMOV), é coordenada pelo médico Joaquim Ferreira e reúne 22 hospitais, centros clínicos e de investigação e escolas superiores de norte a sul do país, revelou à Lusa a presidente da SPDMOV, Joana Damásio.

Um dos objetivos desta rede é contribuir para um sistema de saúde mais integrado e especializado facilitando, por exemplo, o acesso a tratamentos inovadores, referiu.

A PARKMOV-PT pretende promover a investigação colaborativa, a partilha de conhecimento e a melhoria contínua dos cuidados prestados aos doentes, adiantou Joana Damásio.

Através desta rede, a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento pretende incrementar a investigação científica, aumentando o número de ensaios clínicos realizados em Portugal e garantindo o acesso dos doentes a novos tratamentos inovadores, sublinhou.

Melhorar o diagnóstico precoce e preciso, permitindo uma abordagem mais eficaz na gestão da doença, assim como promover a formação especializada para profissionais de saúde, garantindo que médicos e terapeutas estejam atualizados com as mais recentes descobertas científicas e melhores práticas clínicas, são outros dos propósitos.

A acrescentar a isto, a PARKMOV-PT ambiciona reforçar a colaboração entre centros clínicos e investigadores, garantindo um esforço conjunto para garantir melhores padrões de tratamento, apoiar a criação de novos centros especializados, aumentando a cobertura nacional de unidades dedicadas ao acompanhamento das doenças do movimento e capacitar equipas multidisciplinares para conduzir estudos clínicos e implementar abordagens terapêuticas inovadoras.