Polícia apanha ladrão de veículo em Câmara de Lobos

Um homem de 38 anos, residente no concelho de Câmara de Lobos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública no último sábado, por furto de um veículo motorizado no concelho. A detenção foi levada a cabo por um polícia da Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Câmara de Lobos, quando o mesmo se deslocava na sua viatura pessoal para o serviço.

O indivíduo, já conhecido pela prática de crimes desta natureza, foi avistado pelo agente da PSP a sair do interior de uma viatura na sua posse um autorrádio. “Em acto contínuo o polícia interceptou o suspeito, apurando de imediato que momentos antes o mesmo havia destruído a janela do lado do passageiro daquela viatura, introduzindo-se ilegitimamente na mesma e furtado o autorrádio. Contactado o legítimo proprietário, o mesmo confirmou de imediato a propriedade daquela viatura bem como do autorrádio, formalizando a respetiva denúncia”, explicou o Comando Regional da PSP em comunicado.

O homem foi presente a Tribunal, mas saiu com Termo de Identidade e Residência.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.