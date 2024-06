Associação Raquel Lombardi promove pintura mural e exposição inclusiva em Câmara de Lobos

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi promoveu, ontem, uma actividade de pintura mural na Escola Básica do 1⁰ ciclo e pré-escolar do Covão e Vargem, em Câmara de Lobos, envolvendo a participação de discentes e docentes do vários ciclos de ensino.

A iniciativa, inserida no projecto 'Crianças com Brio', com coordenação de Raquel Lombardi, foi orientada pelo docente e artista plástico madeirense Diogo Goes, colaborador da instituição, e reuniu cerca de meia centena de crianças.

O projecto visa assinalar o Dia Internacional do Orgulho Autista, reforçando a necessidade de sensibilizar a comunidade, nomeadamente o público infanto-juvenil, para a valorização da diferença e da dignidade da pessoa no espectro do autismo.

É importante o estabelecimento de novas sinergias entre a nossa associação, as escolas e a comunidade local, pois essa colaboração é essencial para promover a sensibilização para a diversidade e para a inclusão, permitindo-nos a construção uma sociedade mais acolhedora para todas as crianças Raquel Lombardi, presidente e fundadora da Associação

Na sequência desta a acção, irá decorrer uma exposição de trabalhos realizados por discentes de várias escolas do concelho de Câmara de Lobos. Estes trabalhos serão expostos em diálogo com obras de Diogo Goes, alusivas ao tema, ficando patentes ao público, a partir da próxima terça-feira, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos. A mostra de inaugura na terça-feira, pelas 14h30 e tem entrada livre.

A iniciativa conta com o apoio do Município de Câmara de Lobos, do Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) de Câmara de Lobos e da Direcção Regional de Educação, entre outras entidades.